شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. أقصر مباراة قمة بين الأهلى والزمالك فى التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 9 أبريل، جرت أحداث أقصر مباراة ديربى جمعت بين الأهلى والزمالك فى التاريخ، عندما تواجها فى موسم 1998-1999، وشهدت الدقيقة الرابعة تدخلا عنيفا من جانب أيمن عبد العزيز لاعب وسط الزمالك ضد إبراهيم حسن الظهير الأيمن لفريق الأهلي.

الحكم الفرنسى مارك باتا، الذى كان يقود المباراة، أشهر البطاقة الحمراء فى وجه أيمن عبد العزيز، وهو ما أثار غضب لاعبى الفريق الأبيض، والجهاز الفنى بقيادة فاروق جعفر وقتها، وقرر الأخير انسحاب فريقه من المباراة.

خاض الأهلي اللقاء بتشكيل يضم كلا من: عصام الحضرى – ابراهيم حسن – ابراهيم سعيد – مشير حنفي- محمد يوسف – سيد عبد الحفيظ – على ماهر – هادى خشبة – ياسر ريان – حسام حسن – علاء ابراهيم

بينما خاض الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلا من: عبد الواحد السيد – عمرو فهيم – سامى الشيشينى – بشير التابعى – حسام عبد المنعم – محمد القط – محمد كمونة – أيمن عبد العزيز – طارق مصطفى – محمد صبرى – عبد اللطيف الدوماني.

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ويعد فريق الزمالك من الأندية التى تبحث عن استغلال فترة تجميد النشاط الرياضى فى مصر، لترتيب الأوراق فرغم أن الفارس الأبيض نجح فى شهر فبراير الماضى فى خطف بطولة كأس السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى بنتيجة 3/1، ثم الفوز بلقب كأس السوبر المصرى فى الإمارات أمام منافسه التقليدى الأهلى بركلات الترجيح، إلا أنه ابتعد عن المنافسة على قمة الدورى.

وتعتبر فترة التوقف بمثابة راحة للاعبى الأبيض من المشاركات المتتالية إلى جانب إعادة ترتيب الأوراق فى البطولة المحلية، وابتعد الزمالك عن المنافسة على المركز الأول، وتراجع إلى المركز الرابع برصيد 31 نقطة، بفارق وصل إلى 18 نقطة واضحة أمام منافسه المارد الأحمر .