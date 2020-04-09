شكرا لقرائتكم خبر عن "حصة إملاء" بين أحمد ناجى وابنته على تيك توك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق وسموحة الحالى، فترة العزل المنزلى فى مداعبة ابنته بفيديو جديد على "تيك توك"، التطبيق الذى شاع استخدامه مؤخراً بين نجوم الرياضة، للتغلب على أوقات الفراغ فى فترة العزل المنزلى فى ظل توقف النشاط الرياضى بسبب انتشار وباء كورونا العالمى، وأدى ناجى فى الفيديو برفقة ابنته ندى "حصة املاء فى كيفية كتابة الكلمات".

وفى وقت سابق قال أحمد ناجى مدرب حراس نادى سموحة حاليًا ومدرب حراس الأهلى ومنتخب مصر سابقًا، إن اهتمامى بالحارس الثانى والثالث هو نفس اهتمامى بالحارس الأول، وأضاف ناجى فى تصريحات تليفزيونية، "بعد رحيل عصام الحضرى عن الأهلى لم نقلق من الدفع بأمير عبد الحميد أساسيا، بسبب جاهزيته بشكل دائم".

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وتابع: "لم نتأثر برحيل عصام الحضرى وأمير عبدالحميد كان على قدر الثقة، ونجحنا فى حصد لقب كأس مصر بأمير، كما لعبنا فى كأس العالم للأندية بأمير عبد الحميد وتألق بشكل كبير فهو حارس عملاق"، وأشار "لم أعرف برحيل الحضرى إلا بعد استقلاله الطيارة ولم نتأثر برحيل الحضرى بالأهلى لا يتأثر برحيل أى لاعب".

وقال أحمد ناجي، إن عصام الحضري، من أفضل الحراس فى تاريخ مصر من حيث الأرقام، مضيفاً "لكن استمرار الحضرى على القمة 25 سنة أكذوبة.. هناك العديد من الحراس المميزين لعبوا فى وجوده".

وأوضح: "رأينا أحمد الشناوى لعب فى وجود الحضرى، وشريف إكرامى لعب فى وجود الحضري، ومحمد الشناوي، فرغم ان الحضرى حارس كبير لكن مصر مليئة بالمواهب فى مركز حراسة المرمى، مضيفا "مكنش ينفع حارس مرمى منتخب مصر فى كأس العالم يكون الحضرى صاحب الـ45 عاما".