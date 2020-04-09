هل تتمكن كتيبة الأهلاوية فى بيراميدز من إزاحة المارد الأحمر عن عرش البطولات؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نادى بيراميدز يرتب أوراقه لتقديم موسم الظفر بأول بطولة فى تاريخ هذا النادى، فى ظل تعاقداته القوية والتي يغلب عليها طابع الصفقات الأهلاوية، فى محاولة للاستعانة بخبرة نجوم القلعة الحمراء فى التتويج بالبطولات لإزاحة المارد الأحمر من عرش البطولات المحلية فى الموسم الجديد.

وبات نادى بيراميدز متخصصاً فى ضم نجوم النادى الأهلى، وذلك بعد التقارير التي تؤكد لحاق أحمد فتحى قائد الفريق الأحمر بزميله شريف إكرامى حارس المرمى ليتواجدان مع نجم الفريق السابق عبد الله السعيد فى صفوف فريق الفريق السماوى اعتباراً من مباريات الموسم الكروى الجديد

ونجحت جميع محاولات فريق بيراميدز فى إغراء نجوم الأهلى بالأموال للاستفادة من خدماتهم،حيث فاق العرض المقدم من القلعة الحمراء فى صفقة أحمد فتحى 23 مليون جنيه، حيث عرض الأول 15 مليون جنيه فى الموسم الواحد للتعاقد 3 مواسم.

فيما كان عرض الأهلى لأحمد فتحى الشهير بـ"الجوكر" مقتصر على 11 مليون فقط فى الموسم الواحد لمدة موسمين بإجمالى 22 مليون جنيه إلى أن بيراميدز عرض 45 مليون جنيه وفى النهاية حسم اللاعب حسم أمره ورفض التجديد ووقع لبيراميدز 3 سنوات.

ويعد فتحى من أبرز لاعبي الأهلي منذ انتقاله إلى صفوفه في 2007 قادما من شيفيلد يونايتد الإنجليزى، وأسهم في فوز الفريق بـ17 بطولة، منها 9 ألقاب للدوري المصري و3 لدوري أبطال أفريقيا.

فى يناير 2019 انضم عبد الله السعيد لاعب فريق الأهلى السابق وأهلى جدة السعودى إلى فريق بيراميدز، فى مفاجأة للأهلاوية، خاصة أنه شارك فى نفس اليوم فى مباراة الأحمر أمام فريقه الجديد بالدوري وسجل هدفا وصنع آخر.

كان عبدالله السعيد أحدث ضجة في الكرة المصرية عندما كان لاعبًا في صفوف النادي الأهلي وقام بالتوقيع لصفوف الزمالك الأمر الذي ترتب اعلان مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب عرض اللاعب للبيعو وانتقل اللاعب بعدها لصفوف أهلي جدة السعودي، قبل أن يعود إلى براميدز

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وفضل شريف إكرامى التعاقد مع بيراميدز لمدة 3 سنوات بداية من الموسم المقبل، بعد أن قرر الرحيل عن الرحيل عن الأهلي بالاتفاق مع لجنة التخطيط التى قررت عدم تجديد عقده الذى ينتهي مع نهاية الموسم الحالي.

كانت العروض المحلية والخارجية على شريف إكرامي من الإسماعيلى وسموحة والجونة، إلا أنه استقر على الانضمام لنادى بيراميدز من بداية الموسم

ويعد اكرامى أحد الأعمدة الأساسية فى الاهلى بعد المسيرة الطويلة التى قضاها داخل جدران القلعة الحمراء، والتى تصل إلى 10 سنوات، قدم خلالها الكثير وحقق خلالها الكثير من البطولات مع الفريق، الا انه وخلال الاسابيع الماضية أكد استقر على الانتقال إلى بيراميد بعد أن رفض الاستمرار لعدم مشاركته فى المباريات قبل فترة التوقف الحالية، فى ظل اعتماد الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر على زميله محمد الشناوي.

وتلوح في الأفق صفقة أهلاوية أخرى لبيراميدز وفقاً ما نشره أحمد شوبير حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق عبر صفحته بتويتر عن مفاوضات نادى بيراميدز مع أحمد حجازى مدافع الأهلى السابق ووست بروميتش الانجليزى الحالى قائلا: "مفاجأة: بيراميدز يفاوض أحمد حجازى".

مفاوضات بيراميدز مع حجازي ليست الأولي ، بعدما سبق لمسؤولي النادي جس نبض اللاعب أثناء تواجده مع منتخب مصر في المعسكر الأخير بشهر نوفمبر الماضي، وكانت هناك محاولات من الأهلي أيضا لضمه.

ليصبح السؤال الأهم في الوسط الكروى هل تنجح الكتيبة الاهلاوية في بيراميدز في إزاحة الأهلى من عرش البطولات المحلية بالموسم الجديد تحت شعار الانتقام وكتابة تاريخ جديد للفريق السماوى بعد الأموال الطائلة التي دفعها للتعاقد معهم أم تستمر السيطرة الاهلاوية موسماً أخر ؟