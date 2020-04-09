شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. حسام غالى "كابيتانو" بضحكة جنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتمتع حسام غالى كابيتانو الأهلى السابق و مدير الكرة بنادى الجونة الحالى بكاريزما قوية لا تختلف مطلقا عن جاذبية نجوم السينما .

كما انه يتمتع بضحكة تخطف القلوب ، لا سيما وأنه دائما ما ينشر صور له عبر انستجرام بالضحكة التى تظهر جانب التفاؤل .

وكان حسام غالى قد شارك فى حملة تحفيز المواطنين على البقاء فى منازلهم لمواجهة خطر الإصابة بفيروس كورونا، حيث نشر الكابيتانو صورته عبر حسابه على إنستجرام وعلق قائلا "كن آمناً.. ابق فى المنزل".

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وفى وقت سابق أبدى حسام غالى عدم رضاه عما يحدث من قبل إدارة القلعة الحمراء مع مؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق، والذى يعانى من إصابة عضلية مزمنة لم يشارك على إثرها مع الفريق الأحمر منذ أكثر من موسم ونصف ، حيث نشر غالى صورة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام جمعته بمؤمن زكريا وعلق عليها قائلا "مش عاجبنى اللى بيحصل مع مؤمن زكريا".

كما أعلن حسام غالى قائد النادى الأهلى سابقاً ومدير الكرة الحالى بفريق الجونة، قبوله لتحدى الخير، الذى انتشر مؤخراً بين نجوم الكرة والفن، بهدف إعانة الأسر التى ليس لها دخل ثابت فى الفترة الحالية، والتى ستكون أكثر العناصر المتأثرة مع انتشار فيروس كورونا وتوقف الكثير من الأنطة الطبيعية.

ويرصد اليوم السابق لقطات تبرز ضحكة حسام غالى فى الصور التالية :