شكرا لقرائتكم خبر عن أحسن مهاجم فى مصر ..ماذا قدم باسم مرسى قبل التصريح المثير للجدل ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهدت الساعات الماضية خروج باسم مرسى لاعب فريق الانتاج الحربى الحالى و الزمالك السابق بأنه أفضل من مهاجمى مصر فى الوقت الحالى ، وذلك خلال ظهوره فى احد البرامج ، حيث قال " انا افضل من كل مهاجمى مصر فى الوقت الحالى" .

نرصد فى السطور التالية أهم ما قدمه باسم مرسى فى الملاعب ، منذ أن لعب فى الدورى الممتاز ، وخلال رحلته فى الانتاج الحربى ، بتروحت ، الانتاج ثم الزمالك و منه إلى سموحة .





بدأ باسم مرسى مسيرته الكروية ، فى بتروجت شارك معهم فى 13 مباراة بالدورى و 2 كاس مصر، وكان اجمالى اهدافه هذا الموسم 4 للفريق البترولى ، و صنع هدفا واحدا 2012/2013، وانتقل الى الانتاج الحربى شارك معهم فى مباراة واحدة بالكأس.

فى الموسم التالى ظهر معهم فى 17 مباراة ، منها 15 ببطولة الدورى و مبارتان بكأس مصر، و سجل فيها 10 اهداف ، و لم يصنع اى هدف .

ثم انتقل اللاعب الى الزمالك ، بعد ان خطف الانظار اليه ، وأًصبح احد العناصر الاساسية بالفريق الابيض ، حيث اعتمد عليه الجهاز الفنى فى 36 مباراة منها 31 بالدورى ، و 5 بكأس مصر، وسحل معهم 20 هدف ، و صنع 6 أهداف ، وفى الموسم التالى اكمل انجازاته مع ابناء ميت عقبة ، حيث شارك فى 44 مباراة ، 11 دورى ابطال افريقيا ، و 5 كأس مصر بالاضافة الى 27 لقاء بالدورى ، و مباراة كاس السوبر ، استطاع خلالها ان يسجل 16 هدفا ويصنع 3 اهداف .

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فى موسم 2016/2017 سجل مع الزمالك 11 هدفا وصنع واحدا من اجمالى 35 مباراة منها 3 بكاس مصر ، و 24 بالدورى ، بالاضافة الى 7 بدورى الابطال ، و مباراة السوبر المصرى ، وواصل مع القلعة البيضاء فى الموسم التالى ، ظهر معهم فى 22 لقاء منها 17 مواجهة ببطولة الدورى ، و 4 بكاس مصر ، و واحدة بالكونفدرالية ، ولم يسجل سوى 3 اهداف بالدورى ، و صناعة 5 فقط لزملاؤه .

وانتقل باسم مرسى الى فريق سموحة ، بقيادة حسام حسن وقتها ، و شارك معهم فى 6 مباريات بالدورى ، وحدث ازمة بينه وبين ابراهيم حسن ، و رحل على اثرها عن الفرق لينتقل الى الانتاج الحربى فى النهاية ، ويعود الى لبيته من جديد .

ولم يشارك مرسى مع الانتاج هذا الموسم سوى فى 10 مباريات فقط ،سجل هدفين ، و لم يصنع اهداف .

حقق باسم مرسى خلال مسيرته فى الملاعب 5 بطولات فقط حتى الان ، وهى بطولة الدورى مرة واحدة ، و كأس مصر 3 مرات ، بالاضافة الى كأس السوبر المصرى بالاضافة الى هداف الكأس .

وبذلك يكون اجمالى مشاركات اللاعب 137 مباراة مع الزمالك ، برصيد 50 هدف وصناعة 15 ، و 28 مباراة مع الانتاج بـ 12 هدف ، 15 بتروجت برصيد 4 اهداف واسيست ، و فى سموحة 6 مباريات دون اهداف، و رحلته القصيرة فى لاريسا اليونانى 5 مباريات فقط .