شكرا لقرائتكم خبر عن الحركة بركة.. شاهد كيف يتدرب محمد عبد الغنى بعيداً عن الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص محمد عبد الغنى، مدافع الزمالك، على الحفاظ على لياقته البدنية استعداداً لعودة النشاط الكروى فى أى وقت، وظهر اللاعب عبر حسابه على إنستجرام أثناء أدائه بعض التمارين الرياضية وعلق قائلا، "الحركة بركة".

ويحصل فريق نادى الزمالك حاليا على راحة سلبية من التدريبات و المباريات مثل باقى الفرق فى ظل تعليق النشاط لوقاية اللاعبين من فيروس كورونا .

وفى وقت سابق، كشف محمد عبدالغني، نجم خط دفاع فريق الكرة بنادى الزمالك، عن كواليس انضمامه للزمالك منذ موسمين مؤكدا أن لحظة توقيعه للزمالك هى الأبرز فى حياته.

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وقال عبد الغنى، فى تصريحات لقناة نادى الزمالك مؤخرا، إنه وقع للقلعة البيضاء على بياض، وأن المدير الفنى خالد جلال، كان سبباً رئيسياً فى انتقالى للزمالك، مضيفا، "كنت قريباً من الانتقال لإنبى بعد اعجاب ايهاب جلال بي، وهو ما تزامن مع تولى خالد جلال تدريبى فى إف سى مصر، والذى رشحنى للزمالك".

ونجح الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، كما نجح الأبيض فى التأهل إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليضرب موعدًا مع الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف النهائى، حيث من المقرر أن يُقام لقاء الذهاب بين الزمالك والرجاء البيضاوى أحد يومى 1 و2 من شهر مايو المقبل وذلك فى المغرب، فيما يقُام العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، ومن المنتظر أن تقام المباراة النهائية فى البطولة الأفريقية فى الكاميرون يوم 29 مايو، إلا أن بعد توقف النشاط الرياضى فى مختلف بلدان العالم ينتظر الزمالك والرجاء قرار الاتحاد الأفريقى بشأن المباراة وموعدها النهائى والموقف كاملا بعد تعليق الأنشطة المختلفة بسبب تجنب انتشار فيروس كورونا.