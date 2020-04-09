شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أندية محلية تطلب ضم ظهير الأهلى فى ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى محمود وحيد ظهير أيسر فريق الأهلى ثلاثة عروض من أندية محلية خلال الفترة الماضية من بينها عرض من المقاصة ناديه السابق، للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفيفة المقبلة، لكن اللاعب لم يبت فى هذه العروض مُنتظراً رد الأهلى عليها وحسم مصيره مع القلعة الحمراء.

ولم يُشارك محمود وحيد مع الأهلى إلا على فترات مُتباعدة إذ يدفع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق بالثنائى على معلول وأيمن أشرف فى الجبهة اليُسرى بشكل مُستمر، ويتطلع محمود وحيد لحسم مصيره مع الأهلى سواء بالبقاء والحصول على فرصة فى الفترة المقبلة أو الرحيل لأحد الأندية التى ترغب فى التعاقد معه.

على صعيد متصل قدم مسئولو الأهلى تقريراً عن حسين السيد "مارسيلو" لاعب الفريق المُعار لنادى الصفاقسى التونسى للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى من أجل حسم مصير اللاعب بالعودة للقلعة الحمراء بعد انتهاء الإعارة أم الاستمرار مع الصفاقسى أو أى نادٍ آخر.

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وشارك حسين السيد مع الصفاقسي التونسي قبل تجميد النشاط الرياضي في العالم كله على خلفية إنتشار وباء فيروس "كورونا" وظهر بشكل جيد مع فريقه الذى رحل له مُعاراً من الأهلي في يناير الماضي لمدة ستة أشهر تنتهي بنهاية الموسم الجاري.

وطلب فايلر معلومات عن لاعبي الأهلي المُعارين ومنهم حسين السيد وتم تقديم كافة المعلومات له عن اللاعب وموقفه من المشاركة مع فريقه وعدد الدقائق التي شارك فيها وتأثيره مع الفريق هذا الموسم والمواسم الأخيرة التي غاب فيها "مارسيلو" عن الأهلى.

ومن المقرر أن يتابع فايلر هذا التقرير من أجل البت في مصير مارسيلو سواء بإعادته للأهلي في الموسم المقبل أم إستمراره في تجربة الإعارة خارج القلعة الحمراء.