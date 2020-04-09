مصدر: النني يرغب ترك تركيا بشرط وحيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء علي جوهر:

قال مصدر مقرب من محمد النني لاعب وسط بشكتاش المعار من أرسنال لمصراوي إن النجم المصري يرغب في ترك تركيا و العودة إلى انجلترا الموسم المقبل في حالة حصوله على عرض مناسب.

وكانت تقارير تركية قد أشارت إلي أن محمد النني أبلغ مدير أعماله برغبته في البحث عن عرض من أحد الأندية الانجليزية على الرغم من تمسك سيرجين يالتشين المدير الفني للفريق باستمراره.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن عود النني إلى البريميرليج تحديداً لا يتشرط أن تكون عبر بوابة أرسنال بل إنه مستعد للاستماع إلى العروض الأخرى.

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وتابع المصدر " النني سبق وأن حصل على عرض من وست هام يونايتد بناء على توصية من مدربه السابق مانويل بيليجريني ولكن المفاوضات لم تكتمل ".

وأنهى " النني يهدف إلى العودة لإنجلترا من أجل قوة المنافسة وتقديم نفسه بصوره تعيده لصفوف المنتخب بعد أن اسبتعده حسام البدري المدير الفني للفراعنة من القائمة الأخيرة".

ويحق لبشكتاش التعاقد مع محمد النني قبل 30 يونيو المقبل إذا دفع لأرسنال 18 مليون يورو بحسب الاتفاق المبرم بين الأطراف الثلاثة بما في ذلك اللاعب نفسه.

وخرج النني من حسابات ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال فيما ييقف بند الشراء البالغ قيمته 18 مليون يورو عائقاً أمام بشكتاش للحصول على خدمات النجم المصري بصورة نهائية.