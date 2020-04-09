الخليج 365 يحاور كارتيرون.. عن موقفه من الاستمرار مع الزمالك.. وقرار اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:

تحدثت باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك عما يثار بشأن تجديد تعاقده مع الفريق، ورحب بفكرة إلغاء بطولة الدوري الممتاز.

وإلتقى الخليج 365 بالمدير الفني للفريق حيث ناقش عدد من الأمور، لكن الأهم فيما بينها التعلق بإيقاف نشاط كرة القدم حاليًا ومستقبله مع الفريق.

وإليكم تفاصيل الحوار:

كيف ترى توقف النشاط في الوقت الحالي؟

أتمنى بالطبع العودة للعب المباريات من جديد لكن الأهم سلامة الجميع والبقاء في المنزل حاليا حتى نكون في آمان.

هل الأفضل استكمال الدوري أم إلغاء المسابقة وبداية دوري جديد؟

لا أعلم ماذا سوف يحدث بشأن هذا الأمر ولكن نحن نقبل قرار الاتحاد فإذا كانت الرغبة في إنهاء الدوري وبداية دوري جديد فسوف نلعب أيا كان القرار.

ماذا عن تجديد تعاقدك مع الزمالك؟

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لا يوجد جديد حول ذلك الأمر لأننا لم نتحدث حتى الآن وأنتظر ماذا سيحدث في الأيام المقبلة.

وهل هناك شروطا قمت بوضعها من أجل التجديد؟

لا أستطيع الحديث عن شروط التجديد لأننا لم نتحدث من الأساس.

هل قمت بوضع قائمة تشمل اللاعبين الراحلين في الموسم الجديد؟

لقد تحدث مع اللاعبين حول ذلك بعدما رأيت وسائل إعلام تقول أنني قمت بإعطاء قائمة اللاعبين الراحلين لإدارة النادي وهذا خطأ ولم يحدث لأن وقت رحيلهم سيكون عقدي انتهى.

وماذا عن احتياجات الفريق وصفقات الموسم الجديد؟

كما قلت لك عقدي سينتهي ولا أستطيع الحديث عن المستقبل حاليا وتحديد صفقات الفريق في المستقبل.

وما هي رسالتك لجماهير الزمالك؟

أريد أن أشكر الجماهير خاصة بعد أن قمنا بإهدائهم بطولتي السوبر الأفريقي والسوبر المصري وهم سعداء بالفوز بهما.