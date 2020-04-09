غزال يكشف لمصراوي.. ماذا يفعل خلال فترة الحجر الصحي باليونان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء علي جوهر:

كشف المحترف المصري علي غزال لاعب فريق لاريسا اليوناني، عن الفترة التي يقضيها حاليًا في ظل توقف المسابقات نظرًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

غزال قال في تصريحات عبر "الخليج 365"، اليوم الخميس :"في الفترة الماضية كنت بدون أسرتي، لكن الحياة اختلفت بعض الشيء بعد عودتهم".

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وتابع :"حاليًا أحرص على القراءة بعض الشيء، كما أنني أخضع للتمارين لمدة خمسة أيام في الأسبوع، ولا يوجد جديد أكثر من ذلك".

ووجه غزال رسالة للمصريين في نهاية تصريحاته، قائلاً :"أطالب الجميع بالالتزام من أجل إنهاء هذه الأزمة الصعبة".

جدير بالذكر أن علي غزال صاحب الـ28 عامًا انتقل إلى صفوف لاريسا مطلع الموسم الحالي في صفقة انتقال حر ليشارك في ست مباريات رفقة فريقه.