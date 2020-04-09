شوبير: فتحي ينتظر الأهلي بعد فشل رحيله لبيراميدز.. وانتقاله للزمالك صعب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن أحمد فتحي الظهير الأيمن لفريق الأهلي في انتظار تجديد المفاوضات معه من قبل القلعة الحمراء بعد تعذر انتقاله لصفوف بيراميدز.

وشهدت الفترة الماضية مفاوضات بين الأهلي وتحديدًا لجنة التخطيط مع أحمد فتحي لتجديد عقده الذي سينتهي بنهاية الموسم الحالي لكن لم يتوصل الطرفين لاتفاق مادي.

وأضاف شوبير في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت" صباح اليوم الخميس :"حتى الآن لم يتأكد تراجع بيراميدز في ضم أحمد فتحي، يوجد حل من إثنين الأول الرسالة التي قام بنشرها أحمد فتحي تربطه بالاستمرار مع الأهلي".

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وتابع :"أتصور أن هذه الرسالة تشير إلى أن أحمد فتحي ينتظر الأهلي من أجل إعادة المفاوضات معه حول التجديد".

وأكمل :"أما التصور الثاني وهو أننا نفترض عدم استمرار فتحي مع الأهلي وفشل انتقاله لبيراميدز سيكون التفكير في نادي الزمالك وهنا أقول انتقال فتحي للزمالك صعب بسبب الراتب".

وواصل :"حتى الآن الزمالك لم يجدد عقد محمود علاء بسبب انتظار اللاعب للتقدير المالي، وهنا السؤال هل يقبل فتحي تخفيض راتبه للانتقال للزمالك".

وأنهى شوبير :"الكرة الآن في ملعب الأهلي بعد تعذر انتقال فتحي لبيراميدز".