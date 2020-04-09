شكرا لقرائتكم أحمد فتحى ينشر رسالة من جماهير الأهلى: متمشيش مش هنعرف نعوض روحك فى الملعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب أحد جماهير النادى الأهلى، أحمد فتحى لاعب الأهلى بالبقاء في النادى وعدم تركه في رسالة على موقع التواصل الاجتماعى، بعدما رفض الجوكر التجديدو قرر الرحيل نهاية الموسم.

ونشر أحمد فتحى لاعب فريق الأهلى عبر الاستورى بـ"إنستجرام"، صورة للرسالة وجاءت كالتالى: "متمشيش يا فتحى مش هنعرف نعوض روحك اللى فى الملعب دى تانى ورجولتك، تغور كنوز الدنيا قصاد فرحه جماهير الاهلى بيك فكر فيها تانى وربنا يجعل الخير فى وجودك فى الأهلى".

كشف الإعلامى أحمد شوبير عن كل السيناريوهات المحتملة أمام أحمد فتحى ظهير ايمن الأهلى والمنتخب الوطنى، بعدما ترددت انباء عن تراجع بيراميدز فى تنفيذ تعاقده مع فتحى بداية من الموسم المقبل.

وقال أحمد شوبيرعبر قناة أون تايم سبورت: هناك كلام متداول أنه رغما عن توقيع أحمد فتحى مع بيراميدز، إلا أن بيراميدز فى طريقه للتراجع عن التعاقد مع اللاعب، بداعى أن المدير الفنى يرغب فى لاعب صغير السن.

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وأضاف أحمد شوبير أنه مع افتراض صحة الكلام المتداول فإن فتحى أمامه إما الانضمام للزمالك وعلى مسئوليتى الزمالك لا يمتلك سيولة لدفع 25 مليون جنيه لاحمد فتحى، وإما العودة للأهلى وهى لن تكون إلا عن طريق مكالمة منه للمسئولين فى إدارة الأهلى ويطلب عودة المفاوضات لأنه هو الذى أنهى عملية التفاوض بعد مهلة الـ48 ساعة.

وقال أحمد شوبير إنه فى حالة قيام فتحى بعمل هذه الخطوة فاعتقادى الشخصى إن إدارة الأهلى لن تعاند فى حالة حاجتها للاعب فنيا، وأضاف شوبير: بناء على ما سبق أتوقع اقتراب عودة فتحى للأهلى.

فى الوقت نفسه أكد شوبير أن محمد علاء مدافع الزمالك لم يجدد حتى الآن تعاقده مع القلعة البيضاء.