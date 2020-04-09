الغندور: إنسحاب بيراميدز من صفقة أحمد فتحي بفعل فاعل

أكد خالد الغندور نجم الزمالك الأسبق أن بيراميدز انسحب من صفقة أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. وقال الغندور في تصريحاته إن بيراميدز انسحب من صفقة إتمام التعاقد مع أحمد فتحي ظهير الأهلي وبفعل فاعل.

وأضاف: "أحمد فتحي حاليا لا يملك أي عروض، في ظل رفضه تجديد تعاقده مع الأهلي".

واختتم حديثه قائلا: "انسحاب بيراميدز من الصفقة جاء بفعل فاعل، وحديثي مؤكد".

وكان فتحي رفض تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري مع الأهلي عقب الجلسة التي عقدها مع مسؤولي القلعة الحمراء وذلك بسبب بعض الخلافات على الأمور المادية. التعاقد مع أحمد فتحي ظهير الأهلي وبفعل فاعل.وأضاف: "أحمد فتحي حاليا لا يملك أي عروض، في ظل رفضه تجديد تعاقده مع الأهلي".واختتم حديثه قائلا: "انسحاب بيراميدز من الصفقة جاء بفعل فاعل، وحديثي مؤكد".وكان فتحي رفض تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري مع الأهلي عقب الجلسة التي عقدها مع مسؤولي القلعة الحمراء وذلك بسبب بعض الخلافات على الأمور المادية.

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