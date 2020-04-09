محمود الخطيب "بيبو" بقميص النادي الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا (صور:Google)

لعب الأسطورة المصرية “محمود الخطيب” والمعروف بلقب”بيبو” بين صفوف النادي الأهلي فى الفترة من 1972 الى 1987، واستطاع ان يحصل على جائزة هداف الدوري المصري 3 مرات أعوام 1977–78، 1980–81، وأفضل لاعب فى أفريقيا عام 1983، وفى هذا الموضوع سوف نستعرض معكم فيديو جميع أهداف محمود الخطيب مع النادي الأهلي.

ظهر الخطيب مع الأهلي لأول مرة في اليوم التالي للتمرين الثاني، وبحلول موسم 1974/75 كان قد أثبت نفسه بالفعل وأصبح المهاجم الأساسي للفريق بعد تسجيل 22 هدفاً في نفس الموسم، وتوج النادي القاهري بطلاً لمصر، وهو إنجاز تكرر أيضا بعد عام مرة أخرى، زكان بيبو اللاعب الأكثر تهديفا في التشكيلة، مسجلا 14 هدفا، بما في ذلك هدفان ضد الزمالك.

وسجل بيبو 108 هدفاً مع النادي الأهلي بمسابقة الدوري المصري الممتاز خلال 16 عام، وفاز بعشر ألقاب دوري، و5 كؤوس مصرية مع الشياطين الحمر.

كما صنع الخطيب التاريخ في المسابقات القارية مع النادي الأهلي حيث سجل 37 هدفاً في 49 مباراة، وهو رقم قياسي لم يتم تجاوزه حتى الآن، بعد أكثر من 30 سنة من اعتزال بيبو، ورفع الأهلي بطولة كأس أفريقيا للأندية (دوري أبطال أفريقيا) عامي 1982 و1987، وكأس الكؤوس الأفريقية أعوام 1984، 1985 و1986.

جدير بالذكر ان الخطيب كان طوال مسيرته الرياضية ملتزما بالأخلاقيات الرياضية، حيث لم يحصل على البطاقة الصفراء إلا مرتين فقط، وفي 1 ديسمبر 2017 تم انتخابه رئيساًَ للنادي الأهلي خلفاًَ للمهندس محمود طاهر.

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فيديو جميع أهداف محمود الخطيب مع النادي الأهلي

فيديو أروع أهداف الخطيب مع النادي الأهلي