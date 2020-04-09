شكرا لقرائتكم خبر عن جدو والنجار أول الراحلين من الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى بقيادة طلعت يوسف الضوء الأخضر من مجلس إدارة نادى الاتحاد برئاسة المهندس محمد مصيلحى بإعداد تصور عن الموسم الجديد فى ظل حالة الارتباك التى تعيشها كل أندية الدورى الممتاز بشأن غموض عودة النشاط الرياضى، وعلمت «المصرى اليوم» أن طلعت يوسف وضع يده من الآن على بعض الأمور ومنها أهمية السعى إلى تسويق لاعبى الفريق المعارين محمد ناجى جدو ومروان النجار بهدف حصول النادى على أكبر استفادة ممكنة من ورائهما.

فى الوقت الذى استقر فيه المدير الفنى على الاستغناء عن عدد من اللاعبين الذين لم يستفد منهم النادى سواء خلال مسيرة زعيم الثغر بالدور الأول من الدورى أو بطولة كأس مصر أو البطولة العربية ويأتى على رأسهم صبرى رحيل القادم من الأهلى وويلسون أكاكبو التوجولى ويوسف حسن.