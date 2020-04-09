شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت ثالث مرة.. تجميد الدوري حتى نهاية أبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت اللجنة الخماسية المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، مد تعليق نشاط اللعبة، اعتبارا من 15 إبريل 2020 لمدة 15 يوما أخرى، الأمر الذى يعنى توقف بطولة الدورى الممتاز حتى نهاية إبريل الجارى، على أن يسرى قرار التجميد على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

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ويأتى قرار اللجنة الخماسية بناء على القرارات الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين لمدة أسبوعين جديدين بداية من الأربعاء، وتعد هذه المرة الثالثة على التوالى التى يعلن فيها اتحاد الكرة عن قراره بتجميد مسابقاته وبطولاته الكروية، حيث سبق وقررت الجبلاية تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما، اعتبارا من 15 مارس، وتم مد تعليق النشاط 15 يوما أخرى نهاية الشهر الماضى تنتهى فى 14 إبريل الحالى. فى سياق متصل، كشف أحد أعضاء اللجنة عن أن قرار تجميد البطولة حتى نهاية إبريل الجارى، يعد بمثابة بداية لإعلان قرار بإلغاء بطولة الدورى الممتاز ودوريات الدرجتين الثانية والثالثة فى مصر خلال الفترة المقبلة، بسبب ضيق الوقت وصعوبة استكمال البطولة، لاستمرار إجراءات الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وكشف عضو الجبلاية- رفض ذكر اسمه- أن اللجنة رأت الانتظار لحين إصدار الاتحاد الدولى «فيفا» قراراته وتوصياته بشأن استكمال الدوريات حول العالم أو إلغائها والآلية التى سيتم تنفيذ قرار الإلغاء فى حالة اتخاذه رسميا، مشيرا إلى أن الاتحاد المصرى يضع مصلحة اللاعبين والمواطن المصرى فى المقام الأول والأخير، معلنا أن اللجنة مستعدة لاتخاذ أى قرار إدارى، وفى مقدمتها إلغاء الدوريات هذا الموسم من أجل سلامة الجميع والحفاظ على أرواح جميع أعضاء المنظومة الكروية من عمال وموظفين ولاعبين وأجهزة فنية وإدارية وطبية.

ورحب عدد كبير من أندية الدورى الممتاز بقرار التجميد واستمرار إيقاف النشاط الرياضى فى البلاد، خوفا من تفشى وانتشار فيروس كورونا، وأعلنت الأندية التزامها بالقرار، وأنها مع أى موقف من شأنه الحفاظ على أرواح وسلامة لاعبيها وأجهزتها المختلفة. فيما طالبت بعض الأندية، وفى مقدمتها الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، والإسماعيلى والمصرى والاتحاد السكندرى وطنطا والمقاصة ووادى دجلة وأسوان بضرورة إلغاء الدورى وطالبت اللجنة الخماسية باتخاذ قرار إلغاء الموسم وتخفيض عقود اللاعبين والأجهزة حتى تتمكن الأندية من مواجهة الأزمة الراهنة، فى ظل انتشار فيروس كورونا الذى أصاب العالم كله بحالة من الشلل.