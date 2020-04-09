شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغلق أبوابه أمام حسام عاشور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قطع الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول لنادى الزمالك، بقيادة باتريس كارتيرون، طريق الزج باسم الزمالك، أمام حسام عاشور، كابتن الأهلى، للضغط على إدارة ناديه، من أجل ترضيته ماليا.

وترددت أنباء خلال الأيام القليلة المنقضية، عن توقيع حسام عاشور، للقلعة البيضاء، بعد رفض إدارة ناديه تجديد عقده، وهو ما حرص مسؤولو الزمالك، على نفيه، خصوصاً أن اللاعب، خارج حساباته نهائيا، فى ظل وجود نخبة من اللاعبين المتميزين فى وسط الملعب، فضلاً عن عدم فتح باب ملف الصفقات الجديدة، حتى الآن، بسبب رغبة الجهاز الفنى، فى بحث احتياجات الفريق.

ومن جانبه قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالفريق الكروى الأول للزمالك، إنه لم ولن تجرى أى مفاوضات مع عاشور، لضمه لصفوف القلعة البيضاء بداية من الموسم المقبل، بعد إعلان إدارة الأهلى، رفضها استمرار اللاعب فى الملاعب، ومطالبته بإعلان اعتزاله.

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وأضاف أمير، أن عاشور، لم يدخل حسابات الزمالك لا من قريب ولا من بعيد، خصوصا أن الزمالك، يضم أفضل خط وسط فى مصر، وليس فى حاجه إلى جهود عاشور، نافيا كل ما تردد خلال الفترة الأخيرة، من الدخول فى مفاوضات معه لضمه لصفوف الفريق.

وشدد منصور، على أن ملف الصفقات الجديدة، لم تتم مناقشته فى الوقت الراهن، وأن الأمور معلقة لحين الوقوف على مصير النشاط الرياضى، وبعدها سيتم عقد عدة جلسات مع باتريس كارتيرون، من أجل مناقشة احتياجاته للفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد منصور، على انه تم وضع استراتيجية للتعاقد مع اللاعبين، يأتى فى مقدمتها عدم التعاقد إلا مع احتياجات الفريق الفنية، والتأكيد على عدم التعاقد إلا مع لاعبين سوبر، يكون بمقدورهم تحقيق طموحاتنا بمواصلة حصد البطولات.

من ناحية أخرى، طلب باتريس كارتيرون، من الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى، ملف بالقياسات الخاصة لكل لاعب، للوقوف على المستوى البدنى، الذى وصلوا له من خلال البرنامج التدريبى، الذى ينفذونه فى منازلهم، بسبب توقف النشاط الرياضى، كإجراء احترازى، لمواجهة انتشار وباء كورونا، الذى اجتاح العالم مؤخرا.