شكرا لقرائتكم خبر عن عاشور وصبحي يوجهان صدمة جديدة للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، على تجميد أحمد فتحى حال استئناف الدورى مرة أخرى، وذلك على خلفية رفض اللاعب تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، حيث يرغب المدير الفنى فى منح الفرصة كاملة إلى محمد هانى الذى يعد البديل الوحيد فى الجبهة اليمنى فضلا عن توتر العلاقة بين الجماهير واللاعب حيث انتقدت خضوعه لإغراءات بيراميدز ورفض عرض الأحمر. ويفكر فايلر فى تصعيد لاعب من الناشئين لحين التعاقد مع بديل لفتحى لحل أزمة النقص العددى للجبهة اليمنى، وينتظر أن يناقش المدير الفنى الجهاز المعاون خلال الجلسة المقررة الأيام المقبلة للتشاور والاطلاع على التقرير الذى أعده توماس بينكيل مدرب الأحمال، عن الحالة البدنية للاعبين حيث يعكف حاليا على التواصل مع جميع عناصر الفريق هاتفيا لمتابعة البرنامج التدريبى الذى أعده لكل لاعب ويقوم بتنفيذه فى المنزل بسبب تعليق التدريبات فى النادى منذ تفشى فيروس كورونا، وطلب فايلر تعديل برنامج التدريب المنزلى بناء على رغبة اللاعبين لكسر الملل بجانب مناقشة اللاعبين المرشحين للانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

على الجانب الآخر، حسم عاشور لاعب الفريق الجدل ورفض عرض النادى بالاعتزال والعمل الإدارى وتمسك بالاستمرار فى الملاعب، بعد رفض إدارة النادى تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، وكشف اللاعب للمقربين عن تلقيه عرضا داخليا وآخر خارج مصر، لكن لم يحسم وجهته حتى الآن وأعلن اللاعب أنه رغم حبه وتقديره لجماهير الاهلى فنه يشعر بقدرته على الاستمرار فى الملاعب 3 سنوات إضافية والدليل على ذلك الاعتماد عليه أساسيا على مدار فترة تواجده فى الفريق وأنه ابتعد عن المشاركة بصفة مستمرة الموسم الحالى فقط وليس لاسباب تتعلق بقدراته الفنية وإنما لرؤية الجهاز الفنى. وشدد على أنه يتمنى أن ينتقل إلى أحد الأندية التى تلقى منها عروضا سواء خارجية أو داخلية للعودة مجددا بعد انتهاء الإعارة وإعلان اعتزاله فى القلعة الحمراء.

يذكر أن إدارة النادى حاولت إغراء اللاعب بمميزات للموافقة على الاعتزال خلال الجلسة التتى جمعته مع محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى مع تحمل النادى تكاليف إعداده للعمل الإدارى وذلك لتخوفها من انتقاله للزمالك خاصة بعدما ترددت أنباء عن رغبة القلعة البيضاء فى التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتلقت إدارة النادى صدمة أخرى بإعلان رمضان صبحى رحيله نهاية الموسم وإبلاغه إدارة النادى برغبته فى العودة إلى أوروبا. وأكدت إدارة الأهلى أن رمضان صبحى المُعار من هيدرسفيلد الإنجليزى أصبح من حق القلعة الحمراء حتى نهاية الموسم الجارى محليًا وإفريقيًا، وليس حتى 30 يونيو المقبل كما هو مدوّن فى عقد الإعارة وذلك بعدما أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا تمديد عقود اللاعبين التى تنتهى فى الصيف المقبل، حتى نهاية الموسم الحالى 2019 - 2020، فى ظل تفشى فيروس كورونا. فى سياق مختلف فشلت المفاوضات للتعاقد مع جاكسون مهاجم مازيمبى الكونغولى وذلك بعد تفضيل اللاعب عرض نادى مرسيليا الذى قدم عرضا ماليا أكبر لمازيمبى فضلا عن رغبة اللاعب فى خوض تجربة الاحتراف الخارجى.