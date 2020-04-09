شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يشترط ضم عمر السعيد لإتمام صفقة انتقال «المحمدي» للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه النية داخل نادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان للموافقة على انتقال باهر المحمدى لاعب الفريق الكروى الأول بالدراويش إلى صفوف الزمالك خلال الموسم المقبل فى صفقة تبادلية بانضمام عمر السعيد، مهاجم الزمالك إلى قلعة الدراويش إلى جانب الحصول على مقابل مالى يتم الاتفاق عليه بين إدارة الناديين.

وعلمت «المصرى اليوم» أن مسؤولى الدراويش يرغبون فى التعاقد مع عمر السعيد باعتبار أن المدرب الفرنسى كان قد اشتكى خلال إقامة مباريات الدورى الممتاز والبطولة العربية من الأزمة الهجومية التى عانى منها الفريق فى عدد كبير من المباريات وتسببت فى خسارة أكثر من مباراة محلية.

من جهة أخرى طلب مجلس إدارة الدراويش من الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالدراويش تجهيز تقرير عن المراكز التى يرغب فى تدعيمها خلال الموسم المقبل، إلى جانب اللاعبين المستبعدين من حساباته بنهاية الموسم الجارى فى حالة استئنافه مرة أخرى بعد أن توقف نتيجة تفشى فيروس كورونا. وعلمت «المصرى اليوم» أن جوميز يرغب فى الإطاحة بخمسة لاعبين من العناصر الأساسية للفريق باعتبار أنهم لا يمتلكون خبرات كافية يمكن الاعتماد عليهم فى المرحلة المقبلة، وينتظر أن يجتمع المدير الفنى مع الجهاز المعاون فى حضور صبرى المنياوى مدير الكرة من أجل الاستقرار بشكل نهائى على اللاعبين الذين سيتم استبعادهم بنهاية الموسم الجارى، إلى جانب مناقشة المجلس فى تخفيض عقود اللاعبين فى حالة إلغاء مسابقة الدورى.