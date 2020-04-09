شكرا لقرائتكم خبر عن اضحك مع الحكام.. مبروك يستأنف المباراة بعد نهايتها ومعروف نسى الكروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأخطاء التحكيمية هي جزء من متعة كرة القدم.. هكذا يكون التعليق من جانب الخبراء تجاه الأخطاء الشائعة التى اعتادت عليها الجماهير، الأمر تخطى المتعة ليصبح شيئاً من النوادر أو الترفيه فى بطولة الدورى العام، بعدما سقط حكام الإيجيبشن ليج فى أخطاء كوميدية خلال المباريات، وفي فترة توقف النشاط الرياضي في مصر بسبب انتشار وباء كورونا نستعيد ذكريات بعض اللقطات الطريفة لحكام الايجيبشن ليج.

الحكام أحد أهم عناصر لعبة كرة القدم، وأول من يشار إليهم بأصابع الاتهام من جانب الفرق فى حالة الخسارة بالتحديد، ودائماً ما أثار الحكام جدلاً واسعاً بين الجماهير والخبراء بقراراتهم التى يضطرون لاتخاذها فى جزء من الثانية لاحتساب مخالفات المستطيل الأخضر، والتى نرصد أطرفها فى السطور التالية..

فادي نجاح يشهر الكارت الأصفر لزميله

خلال مباراة المقاولون والمقاصة، والتى تولى إدارتها محمد أبو خاطر، وأثناء تصادم لاعبى المقاولون والمقاصة فى إحدى الكرات، أشهر فادى نجاح لاعب المقاولون الكارت الأصفر للاعب المقاولون العرب، ليعيد ملف الطرائف التى ترافق الحكام فى الدورى المصرى.

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بسيونى يحتسب ركلة حرة للشناوى بعد إعاقته من زميله

محمود بسيونى، والذى أدار مباراة وادى دجلة والزمالك، ارتكب خطأ كوميدياً مع نهاية الشوط الأول باحتساب ضربة حرة لصالح أحمد الشناوى، حارس مرمى الزمالك السابق، فى الوقت الذى أعاقه خالد قمر زميله بالفريق دون أن يتعرض له أى لاعب من وادى دجلة.

محمود معروف ينسى البطاقات الصفراء

وقع محمد معروف، حكم مباراة الإنتاج الحربى الإسماعيلى، فى موقف محرج بعدما أرد أن يمنح لاعب الدراويش إنذارا، لكنه فوجئ بعدم وجود الكروت الصفراء فى جيبه، ليذهب للحكم الخامس لاستعارة الكروت، وبعد ثوانٍ يبحث أحد فاعلى الخير عن الكارت وإعادته للحكم.

مبروك نبيل ينهى المباراة ويعود لاستئنافها مرة أخرى

شهدت مباراة بتروجت والإنتاج الحربى واقعة طريفة فى الدورى المصرى ضمن مواجهات الجولة الـ23، بعد إنهاء الحكم مبروك نبيل اللقاء فى الدقيقة 93 من الشوط الثانى قبل أن يعترض مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج، ويقرر الحكم استكمال اللقاء لوجود دقيقة متبقية فى اللقاء ويعيد اللاعبين لأرضية الملعب بعد خروجهم فى واقعة طريفة.