شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقر علي قائمة الصفقات النهائية .. والمفاوضات تحسم البديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع نادي الزمالك قائمة من اللاعبين الذين حددتهم إدارة النادي مع الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق ، ستكون هي صفقات الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد دراسة احتياجات الفريق والميزانية وملف الانتقالات بالكامل.

وحددت إدارة الزمالك قائمة تضم كل من الجزائري حسين بن عيادة ودونجا لاعب بيراميدز وحسام حسن مهاجم سموحة ووليد الكرتي لاعب الوداد، وكريم العراقي ظهير أيمن المصري، بخلاف عمر جابر الذي اصبح قريبا من العودة لبيته الزمالك في الصيف المقبل، وسيتم اجراء تعديلات في قائمة الصفقات وفقا لعملية المفاوضات مع اللاعبين وادارات انديتهم.

من ناحية اخري حدد مرتضى منصور 14 ابريل الجاري موعدا نهائيا امام اتحاد الكرة لتحديد مصير الدوري سواء بالالغاء او الاستمرار ، وفي حالة عدم صدور قرار في هذا الامر قبل الموعد المحدد سيعتبر الزمالك بطولة الدورى الحالية ملغية.

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وكشف مرتضى منصور في تصريحات إعلامية : «إن لم تصدر اللجنة الخماسية قراراً نهائياً لموعد عودة الدورى فى 14 إبريل، سأعتبر الدورى ملغياً وسأبلغ اللاعبين بذلك، إذا قررت اللجنة الخماسية مد توقف الدورى مرة أخرى، لن أوافق وسأبلغهم من أين أحصل على أموال، لا يوجد فلوس اشتراكات ولا إعلانات، والدولة مش هتدفع لحد حاجة، وعلى الرغم من ذلك لا يوجد لاعب واحد له مليم فى النادى».