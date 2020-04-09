محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام نستعرض في التقرير التالي أبرز التصريحات عن يوم الأربعاء 8 مارس:
نجل لاعب الزمالك السابق: مصطفى شوبير سيصبح حارس الأهلي الأول مستقبلا
السومه: جاهز لتخفيض راتبي للمساعدة في مواجهة كورونا
وزير الرياضة يوضح موقف الدوري من الإلغاء.. وبرنامج خاص لأبطال الأوليمبياد
كلوب: رفضت ماني بسبب قبعة بيسبول
مهاجم مازيمبي يوضح لمصراوي حقيقة مفاوضات الأهلي
اتحاد الكرة: لدينا أكثر من سيناريو للانتهاء من الدوري المصري
مرتضى منصور لمصراوي: 14 أبريل نهاية مهلتي لاتحاد الكرة قبل إلغاء الدوري
خاص.. حمودي يوجه رسالة عاشور بشأن الاعتزال
"حققت الكثير من البطولات".. عبد الشافي يُعلق على عودته للزمالك بعد أهلي جدة
ماني: سأتفهم الوضع إذا لم نتوج بالدوري.. آمل أن نحققه العام المقبل
"الخليج 365" يحاور حلمي طولان.. عن الدوري ورحيل ثنائي إنبي للأهلي وصالح جمعة
ماني يتحدث عن صدمة والده.. حلم "المستشفى" وما يميز كلوب
اتحاد الكرة: لدينا إصرار على عدم إلغاء الدوري.. وفيفا وكاف يساعدانا
عصام عبدالفتاح: التحكيم في مصر دائما "متهم" و"مُهان"
شوقي غريب: الجنايني تواصل مع صلاح.. وأتمنى تكرار ما فعله نيمار
كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات الأربعاء.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع مهاجم مازيمبي.. وسبب رفض كلوب لماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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