مدحت شلبي: أحمد فتحي لبس في الحيط بعد تغريدة تركي آل الشيخ

تحدث الإعلامى مدحت شلبى عن أزمة أحمد فتحى مع النادى الأهلى، لا سيما بعد تلميح تركى آل الشيخ عن الأزمة، من خلال ما كتبه آل الشيخ عبر حسابه على فيس بوك قائلا: "هل مضى مع حد؟! ولا اكتشف أن لعبة حافة الهاويةخطره أوووي؟! بكره نشوف".
وقال شلبي فى برنامجه مساء الأنوار على قناة القاهرة والناس، أقول ماعندي، فأتصور أن بيراميدز تراجع عن التعاقد مع فتحي، صحيح أن تركي آل الشيخ لا يملك النادي لكن"حبايبه" يملكوه، وصحيح أيضا أن فتحي لم يستلم "مليما" واحدا ولكنه تعاقد شفويا، وإذا حدث هذا الكلام، سيكون فتحي "لبس في الحيط".
وعن حسام عاشور أكد شلبى، أنه مازال حاليا في "البيت" ينتظر إما أن يجدد بـ 11 مليون جنية مصري مثل وليد سليمان ،وإذا لم يحدث ذلك فإن حسام عاشور يملك عروض داخلية وخارجية.
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