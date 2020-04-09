شكرا لقرائتكم الزمالك يترقب خطابا من "فيفا" حول عقوبة شيكابالا .. تعرف على التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر مسئولو الزمالك وصول خطاب رسمي من الاتحاد الدولي " فيفا " بشان العقوبة المنتظرة علي النادي الخاصة برحيل محمود عبد الرازق شيكابالا من سبورتنج لشبونة قبل انضمامه للزمالك دون علم إدارة النادي البرتغالي.

من جانبه علق هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك على موقف اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك، والطعن على الحكم الصادر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتغريم النادي الأبيض ماليا فى القضية التى تقدم بها سبورتينج لشبونة البرتغالى ضد الزمالك والتى تخص عودة شيكابالا قائد الفريق الأبيض من النادى البرتغالى إلى قلعة ميت عقبة.

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وأضاف زادة: " مجلس المستشار مرتضى منصور نجح في تخفيض الغرامات الموقعة على النادي والتى تحملها النادي في عهد المجلس السابق برئاسة ممدوح عباس".، مؤكدا ان الفرق بين ممدوح عباس ومرتضى منصور، أن الأول تسبب في مشاكل بالجملة للنادي فيما نجح الأخير في تقليص هذه المشاكل وحلها".

كما اكد هاني زادة ان "الصحيفة البرتغالية التى نشرت الخبر بأن فيفا وقعت غرامة على النادي أحدثت ثورة في الشارع الرياضي، رغم أن الفيفا لم يصدر قرارا رسميا من الفيفا يومها"، وقال زادة أن فيفا حتى هذه اللحظة لم يصدر قرارا بخصوص اللاعب شيكابالا، وأتواصل مع مرتضى منصور لابلاغه بمستجدات الموضوع".

وختم : "لنفرض أن هناك غرامة صدرت بحق اللاعب، لابد أن ننتظر ارسال فيفا القرار للاتحاد المصري لكرة القدم، بعدها يرسل الزمالك مستشاره القانوني لاستلام حيثيات القرار وهذا يستغرق شهرين، وبعدها أمامك فرصة 21 يوما للطعن على القرار، وبعدها تحدد المحكمة الرياضية جلسة للاستماع، وبعدها بشهرين أو ثلاثة يصدر القرار، بمعنى أن عقوبة شيكابالا تستغرق ما يقرب من سنة".