شكرا لقرائتكم عمرو طارق: رشحت أسامة جلال لمزاملتى في أمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عمرو طارق، لاعب نيويورك ريد بولز الأمريكي ومنتخب مصر، إنه رشح عدد من اللاعبين المصريين من أجل الانضمام إلى فريقه الأمريكي.

وأكد عمرو طارق في تصريحات تلفزيونية: "كنت أتواصل منذ فترة طويلة مع عمرو جمال من أجل الانضمام للنادي الأمريكي ولكن المفاوضات لم تكتمل"

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وتابع: "تواصلت مع أسامة جلال مدافع إنبي منذ فترة قريبة وعرضت عليه الانضمام للدوري الأمريكي وننتظر مرور تلك الفترة من أجل تحديد ملامح الصفقة"

وواصل: "لا أتدرب منذ 25 يوما والظروف صعبة للغاية في أمريكا وأتمنى مرور تلك الفترة على خير وعودة النشاط الرياضي"