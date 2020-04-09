شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أحمد فتحى يلمح بالاستمرار فى الأهلى عبر رسالة مشجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر أحمد فتحى لاعب فريق الاهلى عبر الاستورى الخاص بموقع التواصل الاجتماعى أنستجرام صورة للرسالة من أحد مشجعى القلعة الحمراء يطالبة بالبقاء داخل القلعة الحمراء .

وجاء نص الرسالة كالتالى " متمشيش يا فتحى مش هنعرف نعوض روحك اللى فى الملعب دى تانى ورجولتك تغور كنوز الدنيا قصاد فرحه جماهير الاهلى بيك فكر فيها تانى وربنا يجعل الخير فى وجودك فى الاهلى " .

كشف الاعلامي أحمد شوبير عن كل السيناريوهات المحتملة أمام احمد فتحي ظهير ايمن الأهلي والمنتخب الوطني ، بعدما ترددت انباء عن تراجع بيراميدز في تنفيذ تعاقده مع فتحي بداية من الموسم المقبل.

وقال احمد شوبيرعبر قناة اون تايم سبورت : هناك كلام متداول انه رغما عن توقيع احمد فتحي مع بيراميدز الا ان بيراميدز في طريقه للتراجع عن التعاقد مع اللاعب ، بداعي ان المدير الفني يرغب في لاعب صغير السن.

وأضاف احمد شوبير انه مع افتراض صحة الكلام المتداول فان فتحي امامه اما الانضمام للزمالك وعلي مسئوليتي الزمالك لا يمتلك سيولة لدفع 25 مليون جنيه لاحمد فتحي .

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واستطرد شوبير قائلا يبقي السيناريو الأخير وهو العودة للأهلي وهي لن تكون الا عن طريق مكالمة منه للمسئولين في إدارة الأهلي ويطلب عودة المفاوضات لانه هو الذي انهي عملية التفاوض بعد مهلة الـ 48 ساعة.

وقال احمد شوبير انه في حالة قيام فتحي بعمل هذه الخطوة فاعتقادي الشخصي ان إدارة الأهلي لن تعاند في حالة حاجتها للاعب فنيا، وأضاف شوبير : بناءا علي ما سبق أتوقع اقتراب عودة فتحي للأهلي .

فى الوقت نفسه أكد شوبير أن محمد علاء مدافع الزمالك لم يجدد حتى الأن تعاقده مع القلعة البيضاء