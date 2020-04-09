شكرا لقرائتكم محمد عبد الجليل: الزمالك اتهمنى بالخيانة بسبب الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد عبدالجليل، نجم الأهلي والكرة المصرية سابقا، أسباب رحيله عن القلعة الحمراء رغم تألقه في تلك الفترة. وأكد محمد عبدالجليل في تصريحات تلفزيونية: "رحلت عن الأهلي لقرار تربوي وتم إبلاغي به عبر التليفون وكنت حزين جدا". وقال: "بعد الرحيل عن الأهلي انتقلت للزمالك ولعب أساسيا وكان فريق كبير للغاية وكنا متفوقين على الأهلي ب12 نقطة". وواصل عبدالجليل "خلال لقاء الزمالك والأهلي، شاركت لمدة 35 دقيقة فقط ووقتها اضايقت بسبب تغييري" Advertisements أكمل : "بعد الخروج من المباراة سألت ليه خرجتوني قالولي أنت اهلاوي ومبتلعبش بكامل جهدك ووقتها قررت الرحيل". وأشار: "ندمت على عدد كبير من القرارت، وهي الرحيل عن القطبين واعتزالى المبكر ولو كملت في الملاعب كنت هكسر الدنيا".

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