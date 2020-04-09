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شكرا لقرائتكم سيارة دوجلاس كوستا تكتظ بالمواد التموينية لتوزيعها على فقراء البرازيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يحاول نجوم كرة القدم، فى جميع أنحاء العالم، تقديم المساعدات لبلدانهم، من أجل مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، الذى تسبب فى وفاة أكثر من 85 ألف شخص فى جميع أنحاء العالم.
ذكرت صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية، أن دوجلاس كوستا، جناح فريق يوفنتوس الإيطالي، قام بتخزين مواد تموينية، من أجل توزيعها على الفقراء فى البرازيل، فى ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.
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أضافت الصحيفة أن، كوستا، قام بمساعدة صديقته ووالدته، بتوزيع مواد تموينية على الفقراء فى البرازيل، فى ظل أزمة كورونا الحالية.
سجلت البرازيل، أكثر من 14 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 688 حالة وفاة بسبب المرض.
كان النجم البرازيلى، من ضمن اللاعبين الذين غادروا الحجر الصحى فى مدينة تورينو، معقل فريق يوفنتوس الإيطالي، بعد إصابة ثلاثى الفريق باولو ديبالا، بليز ماتويدى ودانييلى روجانى، بفيروس كورونا.
وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.
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