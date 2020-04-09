شكرا لقرائتكم محمد عبد الجليل : مفيش لاعب مصري يستاهل أكتر من 5 مليون جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
قال محمد عبدالجليل، نجم الأهلي والكرة المصرية سابقا، إنه لا يوجد أي لاعب في الدوري المصري يستحق الحصول على راتب سنوي أكثر من 5 مليون جنيه.
وأكد محمد عبدالجليل في تصريحات تلفزيونية: "لا يوجد سقف رواتب الان كما كان قديما في الأهلي خلال ولاية صالح سليم ومستغرب من الأرقام الكبيرة"
وتابع: "لو كنت لاعبا حتى الآن، كنت سأطلب راتب سنوي لا يقل عن 15 مليون في الموسم، فكنت لاعب لدي موهبة كروية كبيرة بشهادة الجميع"
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