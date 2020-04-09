شكرا لقرائتكم محمد عبد الجليل: الأهلي لن يقبل بعودة فتحي والزمالك لن يوافق على طلباته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل محمد عبد الجليل: الأهلي لن يقبل بعودة فتحي والزمالك لن يوافق على طلباته قال محمد عبدالجليل، نجم الأهلي والكرة المصرية سابقا، إنه استحالة عودة أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للتجديد في القلعة الحمراء بعد رفضه في الأيام الماضية. Advertisements وأكد محمد عبدالجليل في تصريحات تلفزيونية: "أما عن انتقال فتحي لنادي الزمالك فأنا متأكد أن الكلام ده غير صحيح" وتابع: "عملت أن مرتضى منصور أكد عدم الموافقة على شروط أحمد فتحي"

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