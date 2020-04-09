شكرا لقرائتكم طنطا يضع برنامجا تدريبا للاعبين في المنزل .. ويحذر من زيادة الاوزان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع أيمن المزين المدير الفنى لفريق طنطا بالتعاون مع الجهاز الفنى برنامج تدريب منزلى لمدة تترواح من 30 الى 45 دقيقة يوميا للاعبى الفريق .

ويحرص أيمن المزين على متاعبة الحالة البدنية و الصحية للاعبى الفريق للحفاظ على لياقتهم البدنية و عدم السماح فى زيادة الوزن خلال فترة التوقف الحالية .

واعتبر أيمن المزين أن ما تمر به الكرة المصرية بعد قرار تعليق نشاط كرة القدم، كبوة كبيرة.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية ، توقعنا أن التعليق الخاص بكرة القدم سيطول، وقمت بعمل وزن للاعبين وشددنا على عدم زيادة الوزن، قمنا بمنح اللاعبين برنامج لتنفيذه وأرسلت التدريبات على جروب الواتس الخاص بنا".".

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وتابع المزين:"منذ بدايتي في التدريب وهناك مبدأ عندي بتقديم هدايا لمدربين الفرق الأخرى، وجدت من المناسب تقديم هدية قيمة من تاريخ الحضارة المصرية، والمدربين الأجانب كانوا مفاجئين بالهدايا، وفايلر رد فعله كان رائع وأرسل لي رسالة شكر".

وختم:"نتمنى عودة الدوري مرة أخرى والحياة تعود لأن كرة القدم لها متعة أخرى، وأن تمر الأمور على خير ونعود مجددًا للمشاركة في المباريات".

قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، تجديد فترة تعليق مسابقة الدورى العام لمدة 14 يوما جديدة، اعتبارا من 31 مارس الجارى وحتى يوم 14 أبريل المقبل وفقا للمستجدات والتعليمات التى وردت من وزارة الصحة ومجلس الوزراء.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة الخماسية عن القرار بشكل رسمى نهاية الأسبوع الجارى، عقب الاتصالات التى تدور حاليا بين أعضاء اللجنة وكذلك وزير الشباب والرياضة.