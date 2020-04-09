شكرا لقرائتكم طارق مصطفى: لم أتوسط لأولادي بالزمالك ونفسي اشوفهم في الفريق الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد طارق مصطفى المدرب العام للمنتخب الوطني الأول أنه يتمنى أن يرى ابنيه في المستقبل لاعبين بالفريق الكروي الأول بنادي الزمالك.
وقال طارق مصطفى خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية انه لا يتدخل بوساطة في مشوار نجليه بقطاعي الناشئين والشباب.
وقال ان مصطفى ابنه لعب أكثر من 25 مباراة مع الزمالك خلال الموسم الحالي وأنه سعيد بمستواه وأنه يمني النفس في أن يستمر ويزيد من مستواه حتى يتمكن من اقناع المسئولين بأحقيته في التواجد مع الفريق الأول.
واستضاف خالد الغندور مساء اليوم الأربعاء عدد من اللاعبين أبناء نجوم القلعة البيضاء ومن بينهم أحمد نادر السيد ويوسف خالد الغندور، وعلى عبد الحليم علي، ومصطفى طارق مصطفي، ويوسف أسامة نبيه.
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