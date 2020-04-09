شكرا لقرائتكم محمد عبد الجليل: مفيش نادي هيقدر عاشور زى الأهلي ولن يفيد الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد عبدالجليل، نجم الأهلي والكرة المصرية سابقا، إنه يتمنى اعتزال حسام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، داخل القلعة الحمراء.

وأكد محمد عبدالجليل في تصريحات تلفزيونية: "حسام عاشور يقدر يلعب موسمين آخريين ولكن أعتقد أنه لا يوجد نادي قادر على تقدير حسام عاشور مثل النادي الأهلي"

وتابع: "مجلس الأهلي قدم امتيازات بتنظيم مباراة اعتزال له، وتلك الامتيازات لم يقدمها لنجومه الكبار في جيله الذهبي"

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قال محمد عبدالجليل، إنه حسام عاشور اذا انتقل لنادي الزمالك فإنه لن يكون مفيدا لفريق ميت عقبة بسبب كبر سنه.

وأكد محمد عبدالجليل في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "حسام عاشور كبر في السن وانتقاله للزمالك لن يكون مفيدا ولكن الزمالك يرغب في التعاقد معه لرد صفعة كهربا"

وتابع: "أنا انتقلت للزمالك ولكن كنت متألق في الأهلي وعمري كان 26 سنة وليس 34 مثل حسام عاشور"