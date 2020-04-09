شكرا لقرائتكم محمد عبد الجليل: وليد سليمان لا يستحق راتبه في الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد عبدالجليل، نجم الأهلي والكرة المصرية سابقا، إنه وليد سليمان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لا يستحق الراتب الذي يحصل عليه مؤخرا في القلعة الحمراء بعد التجديد.

وأكد محمد عبدالجليل في تصريحات تلفزيونية: "مع أحترامي لموهبة وليد سليمان، ولكن هو غير قادر على اللعب مبارتين في الأسبوع الواحد، كما رأينا في الفترة الأخيرة".

وتابع: "أعتقد أن الأهلي جدد لوليد سليمان خوفا من توقيعه لنادي الزمالك وكما قلت اللاعب لا يستحق هذا الراتب"