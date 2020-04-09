شكرا لقرائتكم أحمد فهمي: بعد انتقال حسام وإبراهيم حسن للزمالك مفيش حاجة اسمها صدمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد الفنان أحمد فهمي، أنه بعد انتقال حسام وإبراهيم حسن من الأهلي للزمالك في بداية الألفية لم يجد أى صدمة في انتقالات اللاعبين في القطبين تساويها.
وأضاف في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق عبر فضائية "أون سبورت 2"، مساء الأربعاء، أن انتقال أى لاعب من الأهلي للزمالك أو العكس، بات طبيعيا ولا يوجد في كرة القدم شيئا يسمى الانتماء.
وكشف فهمى أنه نجح في تحويل انتماء زوجته هنا الزاهد من زملكاوية إلأى أهلاوية باقناعها قائلا " شوية اقناع على غسيل مخ حولت انتماءها".
وقال فهمي أن أفضل لاعب في الأهلي بالوقت الحالي هو رمضان صبحي، لكن كل لاعب في الأهلي هو أهم لاعب.
وكان مسئولو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، قد أصدروا قرارًا، اليوم الأربعاء، بمد تعليق مباريات الدوري المصري الممتاز حتى نهاية إبريل الجاري، وذلك كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد.
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