شكرا لقرائتكم رضا عبد العال: عمر جابر خلص كرة ولن يصلح للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف رضا عبد العال لاعب الاهلي والزمالك السابق ان عمر جابر لاعب بيراميدز خلص كورة ولا يصلح العودة للقلعة البيضاء هذا الموسم .

واضاف عبد العال في تصريحات تلفزيونية ، اطالب الزمالك بالتراجع في اتمام صفقة عمر جابر لانه لن يُفيد الفريق نهائي مؤكدا انه لم يلعب كثيرا في بيراميدز خلال هذا الموسم .

واكمل ان رجب بكار يقدم موسم مميز جدا واستحق المشاركة اساسيا مع فريقه على حساب عمر جابر .