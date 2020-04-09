شكرا لقرائتكم رضا عبد العال: عمر جابر خلص كرة ولن يصلح للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف رضا عبد العال لاعب الاهلي والزمالك السابق ان عمر جابر لاعب بيراميدز خلص كورة ولا يصلح العودة للقلعة البيضاء هذا الموسم .
واضاف عبد العال في تصريحات تلفزيونية ، اطالب الزمالك بالتراجع في اتمام صفقة عمر جابر لانه لن يُفيد الفريق نهائي مؤكدا انه لم يلعب كثيرا في بيراميدز خلال هذا الموسم .
واكمل ان رجب بكار يقدم موسم مميز جدا واستحق المشاركة اساسيا مع فريقه على حساب عمر جابر .
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