شكرا لقرائتكم رضا عبد العال: أتابع مباريات الأهلي والزمالك فقط لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال رضا عبد العال نجم الاهلى والزمالك الأسبق إنه يتابع مباريات القطبين فقط في بطولة الدوري وافريقيا .

واضاف عبد العال في تصريحات تلفزيونية ان فريقي الاهلي والزمالك لديهم افضل اللاعبين في الدوري المصري واتابعهم لانهم يقدمون كرة قدم مميزة ولا اتابع الفرق الأخرى لعدم تواجد لاعبين ذو خبرة ولا يقدمون آداء يُجبر احد على متابعتهم .

واكمل انه لا يوجد لاعبين مميزين الإ في الأهلي والزمالك ، ومنتخب مصر يضم اكثر من ٨٠% من قوامه من قطبي الكرة فكيف اتابع مباريات لفرق أخرى غيرهم .