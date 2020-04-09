شكرا لقرائتكم يوسف أسامة نبيه: نفسي أرجع الزمالك علشان أكسر الدنيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد يوسف أسامة نبيه لاعب فريق الشباب بنادي الزمالك والمعار لفريق أسوان أحد أندية الدوري المصري الممتاز أنه يتمنى أن يعود من جديد لناديه ويكسر الدنيا حسب وصفه.

وقال يوسف أسامة خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية أنه فضل الانضمام الى نادي انبي في فترة الناشئين لأن إمكانات القلعة البيضاء وقتها لم تكن مثل انبي وأن الأبيض لم يكن يملك الملاعب في هذا التوقيت.

أضاف نجل أسامة نبيه أنه يجيد في مركز الجناح الأيمن أو الأيسر لكنه يفضل الخير في اللعب بالرغم من مشاركته بشكل أساسي في اليمين.

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وقال ان كل ما يقال أنني ابن أسامة نبيه لاعب الزمالك يجعل متحمس أن أثبت انني ألعب لأنني لاعب كويس وليس غير ذلك.