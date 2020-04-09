شكرا لقرائتكم أحمد فهمي: مشهد "دبل كيك" في فيلم الحرب العالمية اسقاط على أحمد السقا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف الفنان أحمد فهمي أن مشهد الدبل كيك في فيلم الحرب العالمية الثانية هو اسقاط على الفنان أحمد السقا، حيث أن السقا أكثر من يهدر فرص خلال المباريات التى يلعبونها معا مع بعض الأصدقاء.
وأضاف في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق عبر فضائية "أون سبورت 2"، مساء الأربعاء، أن حسنى عبدربه لاعب الإسماعيلي السابق أفضل لاعب ديفندر شاهده في الملاعب، فهو نفس المركز الذي كان يلعب فيه فهمى خلال مشواره الكروي القصير.
وقال فهمي أن عبدربه تعرض للظلم الكبير نتيجة أنه لم يلعب للأهلي والإسماعيلي.
وكان مسئولو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، قد أصدروا قرارًا، اليوم الأربعاء، بمد تعليق مباريات الدوري المصري الممتاز حتى نهاية إبريل الجاري، وذلك كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد.
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