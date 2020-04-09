شكرا لقرائتكم طارق سليمان يدافع عن لاسارتي: حقق الدوري الأصعب في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال طارق سليمان، مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقا، إن مارتن لاسارتي أخطأت في قيادته الفنية لعدد كبير من مباريات الأهلي، ولكنه مدرب جيد.
وأكد طارق سليمان في تصريحات تلفزيونية: "لاسارتي جاء للأهلي في ظروف صعبة للغاية ولكنه نجح في تحقيق دوري هو الأصعب في تاريخ النادي الأهلي"
وتابع: "لاسارتي جاء في يناير، كان هناك عدد كبير من الإصابات وجميعها مؤثرة، والصفقات الجديدة للأهلي رمضان صبحي وحسين الشحات لم تندمج مع الفريق بشكل جيد"
وأضاف: "رغم الإخفاقات في أفريقيا ولكن لاسارتي برغم تلك الظروف نجح في حصد بطولة الدوري المصري الأصعب في التاريخ، فالأهلي كان بعيدا تماما عن المنافسة"
كانت هذه تفاصيل خبر طارق سليمان يدافع عن لاسارتي: حقق الدوري الأصعب في الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.