شكرا لقرائتكم طارق سليمان يدافع عن لاسارتي: حقق الدوري الأصعب في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق سليمان، مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقا، إن مارتن لاسارتي أخطأت في قيادته الفنية لعدد كبير من مباريات الأهلي، ولكنه مدرب جيد.

وأكد طارق سليمان في تصريحات تلفزيونية: "لاسارتي جاء للأهلي في ظروف صعبة للغاية ولكنه نجح في تحقيق دوري هو الأصعب في تاريخ النادي الأهلي"

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وتابع: "لاسارتي جاء في يناير، كان هناك عدد كبير من الإصابات وجميعها مؤثرة، والصفقات الجديدة للأهلي رمضان صبحي وحسين الشحات لم تندمج مع الفريق بشكل جيد"

وأضاف: "رغم الإخفاقات في أفريقيا ولكن لاسارتي برغم تلك الظروف نجح في حصد بطولة الدوري المصري الأصعب في التاريخ، فالأهلي كان بعيدا تماما عن المنافسة"