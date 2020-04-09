شكرا لقرائتكم أحمد فهمي: لعبت في الأهلي 3 سنوات .. وإكرامي مكانه مجلس الإدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الفنان أحمد فهمي أنه لعب في الأهلي منذ كان عمره 8 سنوات، ولعب لمدة 3 سنوات وتدرب تحت قيادة الأهلاوي فوزي سكوتي، ورحل بسبب عدم قناعة الثنائي صفوت عبد الحليم وعلي الحلو بقدراتي الكروية.

وأضاف في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق عبر فضائية "أون سبورت 2"، مساء الأربعاء، أنه رحل بعد ذلك للزمالك ثم انتقل للصيد وختم مسيرته الكروية في عمر 19 سنة بنادي الشرقية للدخان.

وقال فهمي أن كرة القدم ليس لها علاقة بكون اللاعب مميز أو سيئ، هى تتوقف على عاملي التوفيق والتركيز.

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وعن رحيل ثلاثي الأهلي قال فهمي أن رحيل أجمد فتحي هى خطوة احترافية لا يجب لوم اللاعب أو النادي فيها، فيما كان يتمنى استمرار عاشور لمدة موسم أخر، بينما يرى شريف إكرامي مستقبل مجلس الأهلي.

وكان مسئولو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، قد أصدروا قرارًا، اليوم الأربعاء، بمد تعليق مباريات الدوري المصري الممتاز حتى نهاية إبريل الجاري، وذلك كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد.