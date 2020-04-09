شكرا لقرائتكم شوبير :محمود علاء لم يجدد تعاقده مع الزمالك حتي الان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامي أحمد شوبير أن محمود علاء مدافع الزمالك لم يجدد تعاقده مع ناديه حتي الأن وفقا لما أعلنه الزمالك من قبل.

وقال احمد شوبير من خلال برنامج ملعب اون علي قناة اون تايم سبورت : أؤكد علي الهواء أن محمود علاء لم يجدد تعاقده مع الزمالك حتي الان، وعندما يتم التجديد سيتم الإعلان علي موقع الزمالك الرسمي وعلي صفحة محمود علاء الشخصية، مختتما كلامه : اتحدي أي حد ينفي كلامي علي الهواء.

وكان شوبير قد أكد ان هناك كلام متداول انه رغما عن توقيع احمد فتحي مع بيراميدز الا ان بيراميدز في طريقه للتراجع عن التعاقد مع اللاعب ، بداعي ان المدير الفني يرغب في لاعب صغير السن.

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وأضاف احمد شوبير انه مع افتراض صحة الكلام المتداول فان فتحي امامه اما الانضمام للزمالك وعلي مسئوليتي الزمالك لا يمتلك سيولة لدفع 25 مليون جنيه لاحمد فتحي .

واستطرد شوبير قائلا يبقي السيناريو الأخير وهو العودة للأهلي وهي لن تكون الا عن طريق مكالمة منه للمسئولين في إدارة الأهلي ويطلب عودة المفاوضات لانه هو الذي انهي عملية التفاوض بعد مهلة الـ 48 ساعة.

وقال احمد شوبير انه في حالة قيام فتحي بعمل هذه الخطوة فاعتقادي الشخصي ان إدارة الأهلي لن تعاند في حالة حاجتها للاعب فنيا، وأضاف شوبير : بناءا علي ما سبق أتوقع اقتراب عودة فتحي للأهلي .