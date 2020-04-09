لاعبو فرنسا يخفضون رواتبهم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق مسؤولو ولاعبو دوري الدرجتين الأولى والثانية الفرنسية في كرة القدم على اتفاق بخفض «مؤقت» للرواتب؛ من أجل المحافظة على ميزانية الأندية في مواجهة الأزمة الصحية بحسب ما صدر عن نقابة اللاعبين.

وأكد رئيس النقابة فيليب بيات في تصريح لوكالة «فرانس برس» «صادقنا على التوصية هذا الصباح»، مضيفاً: «الفكرة هي أن يقوم اللاعبون بتأجيل استلام جزء من رواتبهم في إبريل/نيسان للسماح للأندية للخروج من الأزمة».

ودعا إلى «جهد مؤقت» في مواجهة «الوضع الصحي المأساوي»؛ بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

وأوضح بيات: إنه بعد اجتماع مع وزارة الاقتصاد لتسوية التفاصيل النهائية، تم التوصل بين ممثلي الأندية واللاعبين إلى «توصية» مشتركة يقبل فيها اللاعبون بتخفيض مؤقت للرواتب، التي سيستلمونها لحظة دفع حقوق النقل التلفزيوني، المجمدة حالياً من قبل الناقلين كنال بلوس وبي إن سبورت، مؤكداً المعلومات التي أشارت إليها الصحيفتان اليوميتان: «لوموند» و«ليكيب».