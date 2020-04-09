رونالدينيو يخرج من السجن إلى الإقامة الجبرية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن القاضي المكلف بقضية نجم كرة القدم البرازيلية رونالدينيو الموقوف منذ أكثر من شهر في أحد السجون الباراغويانية بسبب استخدامه جواز سفر مزور، أمس الثلاثاء، وضعه قيد الإقامة الجبرية في أحد الفنادق في العاصمة أسونسيون.

قال القاضي غوستافو أماريا خلال مؤتمر صحفي: إنه إجراء بديل لرونالدينيو وشقيقه واستمرار إيقافهما في فندق. لدي تأكيدات من إدارة الفندق بأنهما سيكونان تحت الإقامة الجبرية هناك على نفقتهما.

وأوضح القاضي أن محامي رونالدينيو عرضوا كفالة بقيمة 1,6 مليون دولار لإطلاق سراح الشقيقين، والتي قبلها القضاء الباراغوياني.

وبسبب وباء كورونا المستجد، تم إبلاغ القرار رقمياً للمتهمين بحضور ممثل الادعاء والدفاع.

وأوقف رونالدينيو (39 عاماً) وشقيقه روبرتو دي اسيس موريرا في السادس من مارس الماضي في أسونسيون، بعد اتهامهما بدخول الباراغواي بجوازي سفر مزورين. ووصل رونالدينيو وشقيقه إلى اسونسيون قبلها بيومين قادمين من البرازيل وأحضرا جوازي سفرهما لشرطة الهجرة التي لم تلاحظ على الفور أي مشكلة في الوثائق.

بعد ساعات، عندما تم التنبه لموضوع التزوير داهمت الشرطة الفندق الذي يقيم فيه اللاعب حيث يروّج لكتاب وحضور مؤتمرات ترعاها جمعيات خيرية تهتم بالأطفال المحرومين، وعثرت على جوازي السفر.