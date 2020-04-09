فيلكس وكولينا ينضمان لمبادرة «خلك نشيط وخلك سليم»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقطبت مبادرة مجلس دبي الرياضي للتدريب في المنزل «خلك نشيط، وخلك سليم be fit, be safe» المزيد من نجوم كرة القدم العالميين الذين شاركوا برسائل توعوية تشجع على الالتزام بالبقاء في المنزل والتدريب المنزلي، تحت شعار هذه المبادرة الرائدة التي انطلقت من دبي ووصلت إلى الملايين في العالم.

وتم نشر رسائل النجوم في حسابات التواصل الاجتماعي لمجلس دبي الرياضي وتناقلتها حسابات المؤسسات الإعلامية والمواقع الرياضية الشهيرة، حيث أرسل جواو فيلكس نجم أتلتيكو مدريد والمنتخب البرتغالي وأغلى لاعب شاب في العالم رسالة حث فيها الجميع في دولة الإمارات على البقاء في المنزل و ممارسة التدريبات الرياضية للبقاء نشيطين وآمنين من الوباء، كما أرسل الإيطالي كولينا أفضل حكم في العالم سابقاً ومدير تطوير الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، رسالة خاصة إلى دولة الإمارات قال فيها: «أصدقائي في دبي والإمارات نمر جميعاً بأوقات صعبة هذه الأيام، ولكي نكون آمنين لابد أن نجلس في المنزل ولابد أن نخصص وقتاً لبذل بعض الجهد في المنزل حتى نكون بصحة جيدة، احرصوا أن تكونوا نشطين وأن تكونوا أصحاء».

وكان عدد من النجوم انضموا للمبادرة عبر إرسال رسائل توعوية للجمهور ومن بينهم اريك أبيدال النجم السابق لنادي برشلونة والمنتخب الفرنسي، والمدير الرياضي لنادي برشلونة حالياً، ومايكل سيلفيستر النجم السابق للمنتخب الفرنسي، وأندية مانشستر يونايتد وأرسنال الإنجليزيان وإنتر ميلان الإيطالي، والبرتغالي لويس فيجو أفضل لاعب في العالم وبطل أوروبا سابقاً ونجم وقائد منتخب البرتغال وريال مدريد وبرشلونة وإنتر ميلان السابق، والمدافع الأسطوري روبرتو كارلوس نجم منتخب البرازيل بطل العالم ونادي ريال مدريد بطل أوروبا سابقاً، والفرنسي نيكولا أنيلكا نجم منتخب فرنسا وريال مدريد وأرسنال ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

ويمكن للجمهور المشاركة في المبادرة من خلال نشر مقاطع فيديو لتدريباتهم من المنزل عبر حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تنفيذ تمارين بدنية بسيطة تناسب جميع الفئات والمستويات البدنية باستخدام الأدوات والمعدات المتوفرة بالمنزل مهما كانت بسيطة، من دون الحاجة إلى الخروج، وذلك حفاظاً على صحة ونشاط وسعادة جميع أفراد المجتمع، ويجب على المشاركين استخدام وسم تحدي مجلس دبي الرياضي #DSCChallenge، والإشارة إلى حساب المجلس @dubaisc في النص، كما يمكن للمشاركين ترشيح شخصين من أصدقائهم للمشاركة في التحدي، حتى يقوم مجلس دبي الرياضي بإعادة نشر الفيديو على حسابه الرسمي.

ماراثون منزلي لأول مرة

وفي إطار المبادرة ذاتها ينطلق الساعة الثامنة صباح يوم الجمعة 10 إبريل 2020 سباق «الماراثون المنزلي» الذي ينظمه نادي«5:30 للجري» بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وشركة «آسيكس» للمنتجات الرياضية، وسجل الماراثون( 42.195 كيلومتر) مشاركة 62 جنسية مختلفة من المقيمين داخل الدولة وخارجها من بينها الكويت والسعودية، وعمان، والبحرين، والأردن، وتتنوع أعمار المشاركين ما بين 18 إلى 65 عاماً، من الرجال والنساء حيث يشارك 526 من الرجال و223 من النساء.

وسيكون الماراثون عبارة عن سباق زمني بالجري داخل المنزل يستمر لعشر ساعات كاملة، حيث يبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وينتهي في السادسة مساء، وللمتسابق حرية اختيار طريقة المشاركة بالجري سواء في غرفة واحدة أو في جميع غرف المنزل.

وقدمت اللجنة المنظمة حصصاً تدريبية في الجري تم بثها على الهواء مباشرة مع المدرب كريس بون سفير شركة آسيكس، كما قدمت المعلمة زينب فهد دروساً في اليوغا، وأرسل المدرب كريس بون مجموعة من النصائح وطرق الاستعداد وإجراءات السلامة لجميع المشاركين في الماراثون المنزلي، ويُنصح المشاركون فيه بأخذ استراحة كل ساعة وتناول المشروبات، كما يمكن الجري أو المشي، ويجب على المشاركين أخذ وجبة غذائية غنية بالكربوهيدرات مساء الخميس حتى تزود المشارك بالطاقة.

ويتوجب على الراغبين في المشاركة استخدام حذاء رياضي، وهاتف ذكي أو ساعة ذكية، واستخدام برنامج سترافا الرياضي لتتبع مسافة الجري على أن يكون الحساب مسجلًا في البرنامج باسم صاحب الاشتراك، ثم يشترك من خلال البرنامج في مجموعة «ماراثون المنزل»، ويعد الجري داخل المنزل أهم شرط من شروط المشاركة.

ويحصل الفائزون الثلاثة من الرجال والنساء على جوائز عينية من شركة آسيكس، بالإضافة إلى حصولهم على تذكرة للمشاركة في ماراثون موسكو، ويحصل العشرة الأوائل على اشتراك مجاني في نادي فيرتكس فيتنس للياقة البدنية، كما يحصل جميع المشاركين الذين أنهو السباق على قميص آسيكس وميدالية المشاركة، بالإضافة إلى شهادة مشاركة من النادي.