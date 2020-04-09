رضا عبد العال: محمد أوناجم "أراجوز وهجاص" .. وإسلام جابر وبامبو أفضل منه 100 مرة

شن الكابتن رضا عبد العال، لاعب الأهلي والزمالك السابق، هجوما حاداً علي اللاعب محمد أوناجم، لاعب الفريق ,قائلا : أوناجم لاعب مستواه الفني ضعيف جدا. وتابع "عبد العال" خلال لقائه ببرنامج "البريمو" والمذاع عبر فضائية "Ten" : أوناجم لاعب "أراجوز وهجاص" في الملعب,وإسلام جابر وبامبو أفضل منه 100 مرة. Advertisements وأضاف أن "أوناجم" يشارك في المباريات بالأمر المباشر من جانب الإدارة، بسبب المبلغ الكبير التي تم التعاقد معه، حتي لا يقال إنه إهدار مال عام في حال جلوسه احتياطي. رابط الفيديو من

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