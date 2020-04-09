شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن المزين يضع برنامجا بدنيا لمدة 45 دقيقة للاعبى طنطا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع أيمن المزين المدير الفنى لفريق طنطا بالتعاون مع الجهاز الفنى برنامج تدريب منزلى لمدة تترواح من 30 الى 45 دقيقة يوميا للاعبى الفريق .
ويحرص أيمن المزين على متاعبة الحالة البدنية و الصحية للاعبى الفريق للحفاظ على لياقتهم البدنية و عدم السماح فى زيادة الوزن خلال فترة التوقف الحالية .
واعتبر أيمن المزين أن ما تمر به الكرة المصرية بعد قرار تعليق نشاط كرة القدم، كبوة كبيرة.
وتابع المزين:"منذ بدايتي في التدريب وهناك مبدأ عندي بتقديم هدايا لمدربين الفرق الأخرى، وجدت من المناسب تقديم هدية قيمة من تاريخ الحضارة المصرية، والمدربين الأجانب كانوا مفاجئين بالهدايا، وفايلر رد فعله كان رائع وأرسل لي رسالة شكر".
وختم:"نتمنى عودة الدوري مرة أخرى والحياة تعود لأن كرة القدم لها متعة أخرى، وأن تمر الأمور على خير ونعود مجددًا للمشاركة في المباريات".
قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، تجديد فترة تعليق مسابقة الدورى العام لمدة 14 يوما جديدة، اعتبارا من 31 مارس الجارى وحتى يوم 14 أبريل المقبل وفقا للمستجدات والتعليمات التى وردت من وزارة الصحة ومجلس الوزراء.
ومن المقرر أن تعلن اللجنة الخماسية عن القرار بشكل رسمى نهاية الأسبوع الجارى، عقب الاتصالات التى تدور حاليا بين أعضاء اللجنة وكذلك وزير الشباب والرياضة.
أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة أن الدورى حال إلغائه سيتم اعتباره كأن لم يكن، وفقًا لما تنص عليه اللوائح. وأوضح المصدر أن فارق النقاط بين الفرق المتنافسة لا يحسم الصراع على اللقب أو الهبوط، وبالتالى فإن البطولة إذا ألغيت ستعتبر كأن لم تكن من الأساس.
وقال اتحاد الكرة فى بيان رسمي، "بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من الاثنين المقبل 16 مارس، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية" .
ويحتل النادى الأهلى صدارة جدول الدورى العام برصيد 49 نقطة، وكان الفريق الأحمر بقيادة السويسرى رينية فايلر قد حقق الفوز فى 16 مباراة متتالية قبل أن يتعادل مع سموحة فى مباراة الجولة 18 من عمر البطولة المحلية.
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