شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن المزين يضع برنامجا بدنيا لمدة 45 دقيقة للاعبى طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع أيمن المزين المدير الفنى لفريق طنطا بالتعاون مع الجهاز الفنى برنامج تدريب منزلى لمدة تترواح من 30 الى 45 دقيقة يوميا للاعبى الفريق .

ويحرص أيمن المزين على متاعبة الحالة البدنية و الصحية للاعبى الفريق للحفاظ على لياقتهم البدنية و عدم السماح فى زيادة الوزن خلال فترة التوقف الحالية .

واعتبر أيمن المزين أن ما تمر به الكرة المصرية بعد قرار تعليق نشاط كرة القدم، كبوة كبيرة.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية ، توقعنا أن التعليق الخاص بكرة القدم سيطول، وقمت بعمل وزن للاعبين وشددنا على عدم زيادة الوزن، قمنا بمنح اللاعبين برنامج لتنفيذه وأرسلت التدريبات على جروب الواتس الخاص بنا".".

وتابع المزين:"منذ بدايتي في التدريب وهناك مبدأ عندي بتقديم هدايا لمدربين الفرق الأخرى، وجدت من المناسب تقديم هدية قيمة من تاريخ الحضارة المصرية، والمدربين الأجانب كانوا مفاجئين بالهدايا، وفايلر رد فعله كان رائع وأرسل لي رسالة شكر".

وختم:"نتمنى عودة الدوري مرة أخرى والحياة تعود لأن كرة القدم لها متعة أخرى، وأن تمر الأمور على خير ونعود مجددًا للمشاركة في المباريات".