شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الجليل: عودة فتحى للأهلى مستحيلة.. ومفيش لاعب يستاهل 5 مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد عبدالجليل نجم الأهلي والكرة المصرية سابقا، إنه استحالة عودة أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للتجديد في القلعة الحمراء بعد رفضه في الأيام الماضية.

وأضاف محمد عبدالجليل في تصريحات تليفزيونية : " انا متاكد ان انتقال فتحي لنادي الزمالك غير صحيح"، متابعا : "علمت أن مرتضى منصور رئيس الزمالك أكد عدم الموافقة على شروط أحمد فتحي"

وأوضح محمد عبدالجليل ، إن وليد سليمان لاعب الأهلي، لا يستحق الراتب الذي يحصل عليه مؤخرا في القلعة الحمراء بعد التجديد، مضيفاً "مع أحترامي لموهبة وليد سليمان، ولكن هو غير قادر على اللعب مبارتين في الأسبوع الواحد، كما رأينا في الفترة الأخيرة" Advertisements وتابع: "أعتقد أن الأهلي جدد لوليد سليمان خوفا من توقيعه لنادي الزمالك وكما قلت اللاعب لا يستحق هذا الراتب"

وأردف نجم الأهلي والكرة المصرية سابقا، إنه لا يوجد أي لاعب في الدوري المصري يستحق الحصول على راتب سنوي أكثر من 5 مليون جنيه.

واتم عبد الجليل: "لو كنت لاعبا حتى الآن، كنت سأطلب راتب سنوي لا يقل عن 15 مليون في الموسم، فكنت لاعب لدي موهبة كروية كبيرة بشهادة الجميع"