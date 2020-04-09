شكرا لقرائتكم خبر عن من لاعبى الزمالك إلى إدارة النادى: نحن مع الأبيض للنهاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه لاعبو الزمالك رسالة طمأنينة لادارة النادي في ظل الاحداث المتطورة بشان توقف النشاط الكروي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ، مضمونها " احنا مع الزمالك حتي النهاية".

وكشف مصدر داخل إدارة الزمالك أن علاقة اللاعبين باعضاء المجلس تمتاز بالود والعلاقات الطيبة، مضيفا ان اللاعبين يتحدثون يوميا مع بعض أعضاء المجلس اصدقائهم وكل احاديثهم تتلخص في ان اللاعبين لن يبخلوا علي الزمالك ولن يتخلوا عنه ويرحلوا مهما كانت الاغراءات.

من ناحية اخري ، رفضت إدارة الكرة في نادي الزمالك حسم مصير عودة المغربي حميد أحداد لاعب الفريق المعار الي الرجاء المغربي هذا الموسم ، لحين وضوح الرؤية بالنسبة للمحترفين المتواجدين في الفريق وهم المغربيان أشرف بن شرقي ومحمد اوناجم والتونسي فرجاني ساسي والكونغولي كاسونجو.

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ويرغب الثلاثي بن شرقي واوناجم وساسي في خوض تجربة احتراف خارجية الا ان الزمالك يتمسك ببقاء الثلاثي، ولحين اتضاح الرؤية كاملة بشأن بقاء الثلاثي او رحيل احدهم فان إدارة الزمالك قررت تأجيل مصير أحداد وان كانت النية تقترب من تسويقه وتفعيل بند الشراء النهائي المتواجد في عقد الإعارة لنادي الرجاء المغربي.

فيما كشف مصدر مقرب من كريم العراقى الظهير الأيمن للمصرى عن تلقيه عرضًا من قبل مسئولي الزمالك، لاستطلاع رأيه بشأن الانتقال لقلعة ميت عقبة ليرحب اللاعب على الفور بالمسألة ويخطر مسئولي الزمالك بإنه جاهز للانتقال إلى الفريق الأبيض بشرط إنهاء الصفقة مع ناديه بشكل رسمى، خاصة لامتداد عقده مع ناديه.

وفتح نادى المصرى الباب أمام الزمالك للحصول على خدمات كريم العراقى، الظهير الأيمن للفريق والمنتخب الأولمبى، فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد إبداء طارق العشرى المدير الفنى للمصرى رغبة فى ضم عمر السعيد مهاجم الزمالك فى الصيف المقبل، وهو ما يفتح باب التعاون بين الناديين فى صفقات الموسم الجديد.