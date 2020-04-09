طارق مصطفى: لم أتوسط لأولادي بالزمالك ونفسي أشوفهم في الفريق الأول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق مصطفى المدرب العام للمنتخب الوطني الأول أنه يتمنى أن يرى ابنيه في المستقبل لاعبين بالفريق الكروي الأول بنادي الزمالك.

وقال ان مصطفى ابنه لعب أكثر من 25 مباراة مع الزمالك خلال الموسم الحالي وأنه سعيد بمستواه وأنه يمني النفس في أن يستمر ويزيد من مستواه حتى يتمكن من اقناع المسئولين بأحقيته في التواجد مع الفريق الأول.

واستضاف خالد الغندور مساء اليوم الأربعاء عدد من اللاعبين أبناء نجوم القلعة البيضاء ومن بينهم أحمد نادر السيد ويوسف خالد الغندور، وعلى عبد الحليم علي، ومصطفى طارق مصطفي، ويوسف أسامة نبيه.

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن تأجيل مباراة منتخب مصر أمام كينيا فى الجولة الخامسة بتصفيات أمم أفريقيا 2021، التى كان مقررا لها فى الفترة من 1 حتى 9 يونيو المقبل، يزيد من فرص استئناف مسابقة الدورى العام هذا الموسم. وأوضح مسئولو الجبلاية أن التأجيل يوفر لاتحاد الكرة ولجنة المسابقات 10 أيام لإقامة مباريات الدورى، بدلا من التوقف الدولى لخوض المباراة وهو ما يمنح فرصة لاستئناف الدورى حتى لو عاد أول يونيو المقبل وليس منتصف مايو. Advertisements وتلقى اتحاد الكرة تأكيدات من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، تفيد بتأجيل مباراة منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى أمام كينيا في الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، والمقرر لها في الفترة من 1 حتى 9 يونيو المقبل، في إطار الإجراءات الاحترازية لمحاربة فيروس كورونا. وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قد قرر فى وقت سابق تأجيل مباريات تصفيات كأس أفريقيا المؤهلة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 التى كان محدد لها الفترة من 25 حتى 31 مارس الماضى فى الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021، خوفًا من نقل عدوى فيروس كورونا من القادمين من أوروبا. ونشر "كاف" عبر موقع تويتر بيانًا رسميًا موقع من السكرتير العام الجديد عبد المنعم باه يوضح فيه تأجيل المباريات حفاظا على سلامة اللاعبين فى الدول الأفريقية. كان منتخب مصر يستعد لمواجهتي توجو يومي 26 و29 مارس الماضي على الترتيب في المجموعة السابعة وضم الفراعنة 4 لاعبين محترفين هم محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) وتريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي) وأحمد حجازي (وست بروميتش الإنجليزي) وأحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني)، وخضع الأخير لاختبار فيروس كورونا مؤخرًا في ناديه اليونانى. وتسبب فيروس كورونا، في تأجيل العديد من المناسبات الكروية، في جميع أنحاء العالم، خوفًا من التجمعات الجماهيرية، التي تشهدها تلك المباريات.

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